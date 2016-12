domenica, settembre 07, 2008

Ponyo on the Cliff by the Sea



$e11.0u7!

Vegas: Based on a True Story

Il Posto

Teza

E venne un uomo

The Sky Crawlers

Lunga vita alla signora!

Hurt Locker

Yuppi Du

The Wrestler

Nuit de chien

montage

Anche se non ve ne siete accorti pure quest'anno ero a Venezia alla mostra del cinema e un po' perchè non avevo voglia, un po' perché ero impegnato a bere alcolici gratis nei posti vip (sono entrando dicendo che ero Johnnie Murda) ma sopratutto perchè ancora non ho un portatile non ho scritto di nessun film, che comunque ne ho visti pochi.Guarderò adesso di recuperare brevemente.: Si effettivamente è molto bello e buono e commovente, c'è solo che la soluzione adottata nel finale per risolvere il film mi è parsa un po' troppo dialogata ed esplicizzata, è vero che è a tutti gli effetti un film per bimbi, ma una soluzione un po' più delicata ci sarebbe garbata di più. Davvero splendidi i colori e i disegni un po' naif.: Qualsiasi cosa fosse non potevo perdermi un film con il titolo scritto in l33t ed è stata una piacevole sopresa, commedia musicale dal tocco surreale dove tra critiche al mondo del reality (critiche un po' old a dirla tutta) e frustrazione sul posto di lavoro viene fuori un inaspettato gusto realista nel mettere in scena la gente comune: i poveri, sia rappresentati sia della strada. Divertente e leggerino.: Sicuramente è il film che più mi ha sconvolto in questa mostra (tra i non troppi che ho visto), un senso di oppressione fisica e perturbamento interiore che ci invade nonostante sullo schermo vediamo solo una famiglia che scava nel proprio giardino; in realtà vediamo l'autodistruzione di quel poco di buono che si ha per la rincorsa all'oro, e già qui il perchè del perturbamento ci appare più chiaro, ma praticamente c'è solo una famiglia che scava nel proprio giardino di casa. Devo recuperare altro ASAP di Amir Naderi, mi han detto che altri suoi film sono pure più traumatici e fisicamente difficili di questo.: Ermanno Olmi al suo primo lungometraggio sembra già un regista maturo con anni di esperienza alle spalle. Il film è bellissimo e ci mette davanti agli occhi tutta la vacuità spirituale del posto di lavoro e della difficoltà nel portare avanti rapporti umani dignitosi, ma su tutto spicca la sequenza della festa dell'ultimo dell'anno, è talmente bella che è 6 giorni che ci sto pensando e ancora non mi so spiegare il perché: magical magic.: Anche se non sono riuscito ad amarlo particolarmente per motivi ideologici (è un film che non crede nella rivoluzione) ed alcune scelte di regia (imho si insiste troppo sul protagonista che riflette meditativo e sconsolato sul tramonto/alba). Bisogna però dire che ha uno stile molto efficace e che si discosta dal festivalierismo che si è visto molto in questa ediizone; in più il dramma liricamente espresso di un intero paese (l'Etiopia) commuove senza sdolcinature. Ottimi gli interpreti.: Il film di Ermanno Olmi sulla vita prepontificato di Giuseppe Roncalli (Giovanni XXIII) è davvero un film sfizioso e a suo modo divertente, la vita del chierico è narrata da Rob Steiger fin dalla sua infanzia in modo da far emergere le fatiche e le incertezze dell'uomo di fronte ai problemi e gli abbrutimenti del tempo di guerra, ma sempre come oggetto della sua sofferenza le tribolazioni dei figli di Dio. La cosa strana è che malgrado tutto non si diventa mai agiografici, si rimane pur nella lode ad un livello terreno.: A distanza quello che mi sembrava semplicemente un bellissimo film sta crescendo sempre di più per diventare quello che probabilmente è uno dei film più complessi e ponderati del maestro giapponese che rinuncia quasi in toto ad ogni tipo di spettacolarizzazione e rifila alle battaglie aeree (che sono qualcosa di veramente unico ed impressionante) giusto lo spazio necessario a mostrare l'abilità e l'animo dei piloti e a mostrarci la macchina celibe della guerra. Mecha design di livello superiore, character design (con i kildren che sembrano uova, informi nel senso che ancora sono in divenire ma apppunto non potranno mai essere qualcosa) semplicemente perfetto, battaglie che superano (pur essendoci per poco tempo) in sbigottimento quelle della seconda trilogia di Star Wars e Kenji Kawai al suo meglio. Cosa volere di più?: Ad una cena dell'alta aristocrazia vengono chiamati a servire ai tavoli dei ragazzini della scuola alberghiera, fra questi Libenzio, che spaventato dalla corruzione e dalla falsità di quell'ambiente fuggirà rincorso da un cane buono. Credo che sia il film più cattolico che ho mai visto: pur Olmi facendosi beffe e criticando l'ambiente che mette in scena, stando ovviamente dalla parte della servitù non mette mai in discussione lo stato delle cose, ma ci mette davanti agli occhi la corruzione morale e la falsità di un ambiente di fronte all'ingenuità e alla schiettezza dell'altro. Malgrado ci siano diverse cose interessanti, e un senso dell'umorismo molto sottile, non ho amato certe scelte di regia.: Per quanto mi riguarda è un film indecente, e seppure sia effettivamente girato bene per quanto riguarda la fabbricazione di suspance riesce a essere pure noioso visto che c'è un idea in tutto il film, e questa viene ripetuta e rivista in mille modi diversi, ma in fin dei conti per tutto il film c'è un artificiere con la tutina che si avvicina alle bombe e le disinnesca. non c'è altro per tutto il film, anzi, c'è una sequenza (l'unica che mi sia piaciuta) dove due cecchini si sparano da un kilometro di distanza, il resto è tutto un mostrare quanto siano bravi, belli e in pericolo i militari americani in Iraq, non un momento di riflessione o di autocritica, per il resto anche molta noia. Un film indecente a mio parere, ma in molti non l'hanno pensata come me.: Pensavo di non averlo visto e in realtà mi sono reso conto che lo avevo fatto già un paio di volte. Adriano Celentano al cinema mi è sempre piaciuto, qui dimostra (se non di avere un ragionamento fine e sottile) una grande inventiva e un gusto ritmico per il montaggio (che sebbene non sempre risulti essere piacevole almeno è frizzante) che lasciano perdonare le ingenuità ideologiche (e anche un po' quelle di regia) del film.: Aronofsky fa un film lineare! Un film dove non si va avanti e indietro a singhiozzi, un film dove la drammatizzazione viene portata avanti dalla storia che si racconta più che dall'accostamento di squenze forti (se riescono). Evidentemente il superflop di The Fountain gli ha fatto bene, e pure se la sceneggiatura è un fritto misto di stereotipi e luoghi comuni la materia è talmente trascinante e il suo attore talmente convincente (forse perchè recita se stesso) che non può non commuovere e far sognare di spaccare qualche seggiola sulla schiena di qualcuno. Poi è un film che fa emergere il carattere del personaggio proprio dalle piccole cose, dai vestiti che sceglierebbe per la figlia, dai videogiochi che possiede, dal modo di stare sul posto di lavoro.: Malgrado in sala si sentiva il disappunto generale e anche qualche risata a scena aperta (non di quelle risate a scena aperta da film comico, bensì quelle risate a scena aperta da fail) alle quali io stesso ho partecipato, il film è riuscito a catturare il mio interesse. Ma questo film fatto di atmosfere sospese e cupe, certo non originalissime, in questo presente alternativo dove le varie forze armate dello stato si combattono fra di loro e un civile ex partigiano cerca disperatamente la sua amata fra bordelli decadentisti e colonnelli disperati immersi in una fotografia leccatissima è riuscito comunque, se non proprio ad emozionare, a interessarmi sia per la stranezza della composizione sia per quanto riguarda le logiche del conflitto rappresentato.Con questo è tutto da Venezia, avevo visto anche Kung Fu Panda (non al Lido) e devo dire che mi è piaciuto, i combattimenti sono molto più belli del film di Kung Fu medio di oggigiorno (perchè sono molto classici e hanno skillz) e malgrado quanto mi potessi aspettare e quanto ne pensi Rob non è un saccheggiare bassamente dal patrimonio di riferimento, ma una rivisitazione leggera, che prende a piene mani senza sentirne il fardello o farsene beffa, che rende appetibile per il grande pubblico delle forme ormai passate di moda da almeno 30 anni. Purtroppo però si insiste troppo sull'inizio della storia, che è un po' lenta e poco divertente, e si liquida con unalla Southpark la sequenza di allenamento, dando anche pochissimio spazio ai cinque stili imitativi.