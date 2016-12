Lavorare con gli ogg è bellissimo

martedì, marzo 25, 2008

theora

vorbis

E' già da un po' di tempo che lavoro con gli ogg vorbis ): fin da project w rilascio i miei film sul web esclusivamente con questo formato e sto riconvertendo (svogliatamente anche se è pressoché automatico) tutto l'archivio musicale.In pratica OGG è il contenitore dei media,è il codec video equello audio.Aldilà della sua superiorità tecnica (di cui non vi parlerò perchè la documentazione è ampia e solluccherosa) e di licenza rispetto ai suoi diretti concorrenti quando si inizia a lavorare con gli ogg si ha la netta impressione di lavorare con qualcosa di "leggero".Chiunque abbia provato a ricodificare o tagliuzzare un video da mpeg2 (quello dei dvd) o DV a qualcosa di più portabile (xvid, mp4, divx) si sarà sicuramente reso conto di quanto la nostra CPU soffra nello sforzo di ridurre e perdere dati "inutili".Tutto questo non accade con l'ogg, la compressione avviene praticamente in tempo reale, posso guardare il file nel momento stesso in cui lo codifico, posso stupirmi del rapporto qualità/peso, posso stare sicuro che mai e poi mai nessuno metterà il DRM su un video ogg e non devo temere i capricci dell'azienda che detiene i brevetti sulle specifiche.Ma non è ancora tutto rose e fiori per IL formato del web: sicuramente la release 1.0 (Dicembre 2007), la possibilità di fare upload su youtube e il supporto nativo su Opera hanno dato una spinta notevole al formato; ma ancora c'è molta strada da fare. I concorrenti sono più diffusi, la Nokia ha recentemente votato contro l'utilizzo dell'ogg come standard web proprio perchè DRM-free e tutt'oggi non è semplice fare editing su di un video già in ogg.Tutto questo potrà cambiare semplicemente usando OGG e aiutando la sua diffusione nei vostri monitor, sui vostri lettori portatili (se il vostro lettore legge solo il formato proprietario dell'azienda che lo ha fabbricato buttatelo nel cesso, è merda).Il sunto è: OGG è la via, play OGG.