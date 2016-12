Twin Town - Kevin Allen - 1997

giovedì, marzo 13, 2008

Ieri, verso le quattro di notte, appena finito il raid con la gilda, sono andato in cucina a mangiare qualcosa e mentre aspettavo che il cibo precotto si riscaldasse ho fatto una cosa che faccio molto di rado, ho acceso la televisione.Metto il primo (rai uno) e vedo due sbirri corrotti dentro una roulotte, fotografia un po' sbiadita anni novanta, e un sacco di parolacce... eppure questo film non mi è nuovo penso tra me e me mentre controllo il livello di riscaldamento del mio piatto precotto, poi mi giro e inizia a venirmi come un sospetto, alla sequenza successiva i miei dubbi si fuggono via lontani: ci sono due tizi che fumano le canne, è Twin Town.Avevo 15 o 16 anni la prima volta che l'ho visto, ieri notte ne ho riguardato più di metà con un piacere e una sorpresa che è difficile da descrivere. Certo, c'è tutta una componente di melanconica nostalgia nel ricordo di quella visione, ma il piacere più grande è stato scoprire come il divertimento e le emozioni della visione notturna di ieri siano state pressochè le stesse di quella visione pomeridiana di dieci-undici anni fa.Certo, adesso mi accorgo meglio dell'adolescenzialità e dell'ingenuità del film (sia nei temi che nello stile), ma non riesco proprio a vederli come difetti.Twin Town, è un film magnificamente vivo, tragicamente triste e disperatamente solo.Proprio qualche settimana fa parlavo con un mio amico (quello che mi fece vedere il film) proprio di Twin Town e ne parlavamo come di una figata, ma non eravamo proprio sicuri che una visione oggi avrebbe confermato i nostri ricordi, dispiaciuti anche della scarsa popolarità del film a soli 11 anni di distanza.Sono proprio contento di averlo ritrovato (anche se mezzo e panscannato aimè) per caso e di averlo riguardato con la stessa gioia e curiostià della prima volta.Peccato sia stato così repentinamente dimenticato, tanto che anche su internet scarseggiano le foto del film. E' una pellicola che merita di più.