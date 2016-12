Diarrea VS intellettualismi

I predatori dell'arca perduta

citazione ironica del topos



Umberto Ecoin un suo saggio sui vari aspetti della serialità (non è che passo il mio tempo a leggere Eco, è un'imposizione universtiaria) parla dell'episodio dedove Indiana Jones spara ad uno spadaccino arabo evitando il conflitto corpo a corpo.Ora non sto a discutere sui discorsi che fa Eco, che sono sicuramente giusti (anche i merito a quella scena), solo mi fa sorridere che in realtà quello che ad Eco sembra una consapevolesia stato dovuto alla diarrea acutache colpì Harrison Ford e che gli impediva proprio di poter girare una scena d'azione.Sembra che Spielberg abbia detto "let's just shoot the fucker". Con quella frase, nello stesso istante, Spielberg ha evitato ad Harrison Ford un dolore inutile, regalato agli spettatori una delle scene più divertenti di sempre e pwnato Eco con tutti gli intellettualismi.